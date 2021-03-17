Трутнев раскритиковал хабаровские власти за работу при строительстве дворца "Самбо"

ТАСС, 17 марта. Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев раскритиковал работу властей Хабаровского края за затягивание сроков сдачи краевого дворца спорта "Самбо", построенного в регионе в конце 2020 года.

"Я рад, что такой комплекс возник в Хабаровске, потому что в Хабаровске много замечательных борцов, со многими я знаком личном и знаю их уровень. Но почему я сказал, что у меня двойственное впечатление? Потому что этот дворец должны были сдать в 2019 году. Стоит он около 800 млн. Сколько у нас кредит в банке? 10%. Берем 10% от 800 млн - это 80 млн. Столько мы потеряли. Почему потеряли? Потому что так была организована работа", - сказал Трутнев в среду в ходе рабочей поездки в регион.

При этом вице-премьер отметил, что строительство нового спортивного сооружения приумножит спортивную славу Хабаровского края и России в целом. Присутствовавший на встрече врио губернатора Михаил Дегтярев добавил, что дворец "Самбо" примет первых воспитанников сразу после майских праздников.

Дворец спорта "Самбо" начали строить в Хабаровске в 2017 году. Сроки сдачи переносились несколько раз из-за изменений в проекте. Объект сдали только в декабре 2020 года. Его будут использовать для крупных мероприятий, он также станет учебно-тренировочной базой для подготовки спортивного резерва. Во дворце будет организована возможность занятий спортом для населения. Кроме того, дворец может стать базой для подготовки сборных команд России по единоборствам к международным соревнованиям, проходящим в Азиатско-Тихоокеанском регионе.