Международный портал по языкам и культуре народов Арктики запустят в 2022 году

ЯКУТСК, 17 марта. /ТАСС/. Мультикультурный интернет-портал по языкам и наследию коренных народов Арктики запустят в 2022 году, сообщил ТАСС в среду руководитель проекта, заведующий международной кафедрой ЮНЕСКО "Адаптация общества и человека в арктических регионах в условиях изменения климата и глобализации" Северо-Восточного федерального университета Анатолий Жожиков.

Программа уже поддержана на сессии рабочей Группы по устойчивому развитию Арктического совета в качестве проекта России в рамках предстоящего председательства в этой международной организации.

"Проект рассчитан до 2024 года. Работы начнутся в этом году, запуск ожидается в 2022 году. Портал нацелен на широкую целевую группу - коренные народы, проживающие в Арктике, ее молодежь, а также на лиц, изучающих языки, культуру и традиционный образ жизни коренных народов", - сказал Жожиков.

Над проектом будет работать международная команда из арктических государств. Планируется проведение интервью с аборигенами, сбор архивных материалов о их лингвистическом, культурном и историческом наследии.

Арктический совет учрежден в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Россия, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция. В мае 2021 года председательство в Арктическом совете на двухлетний период перейдет от Исландии к России.