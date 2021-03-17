Статуя правителя русских владений на Аляске вошла в экспозицию музея в Ситке

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Статуя Александра Баранова (1747-1819), который являлся правителем русских поселений в Северной Америке в конце XVIII - начале XIX веков, стала частью экспозиции исторического музея в городе Ситка (штат Аляска). Об этом сообщил ТАСС во вторник директор музея Хол Спекман.

"Был изготовлен постоянный постамент, статуя теперь установлена на нем. Нашему подрядчику все еще нужно завершить отделку постамента и таблички", - отметил Спекман. По его словам, сотрудники музея "на данный момент очень довольны" внешним видом экспозиции. Как пояснил директор, памятник уже "доступен для всеобщего просмотра по записи". "Тем не менее мы призываем посетителей перед тем, как смотреть статую, подождать, когда подрядчик завершит отделку постамента и таблички", - сообщил директор.

Спекман отметил, что пока не проводилось каких-либо мероприятий, посвященных переносу статуи в музей. "Я ожидаю, что, когда мы проведем церемонию открытия, у нас будет приток посетителей", - сообщил он. Директор добавил, что пока не решено, когда именно это может произойти.

Речь идет о памятнике, который ранее находился в историческом центре города, до 1867 года носившего имя Ново-Архангельск и являвшегося столицей русских владений в Северной Америке. Статуя работы скульптора Джоан Багби-Джексон была подарена муниципалитету в 1989 году одной из местных семей и установлена в парке перед зданием общественного центра Harrigan Centennial Hall на берегу океана.

Группа жителей Ситки 23 июня 2020 года на заседании городского совета призвала убрать памятник Баранову из центра, поскольку он якобы может оскорблять чувства представителей коренных народов. 14 июля горсовет Ситки одобрил резолюцию о переносе статуи из парка в исторический музей. В конце сентября ее сняли с постамента и перенесли в музей.

Как отметил Спекман, остальная часть экспозиции музея, касающаяся "русской истории Аляски", в свете переноса в него статуи Баранова не изменилась. По его словам, призывов к тому, чтобы убрать памятник теперь уже из музея, пока не было. "Напротив, многие заинтересованные лица выражали признательность за то, что мы нашли место в нашем музее для демонстрации статуи", - добавил директор. В июле в беседе с ТАСС он допустил, что памятник когда-нибудь могли бы привезти в Россию в рамках временных обменов выставками.

Позиция посольства РФ

Посол РФ в США Анатолий Антонов в июле 2020 года выразил сожаление в связи с решением городского совета перенести статую из центрального парка в помещение музея. По мнению Антонова, "созидательная роль Баранова на Аляске и в Калифорнии очевидна", под его руководством было построено более 200 поселений, многие из которых существуют до сих пор, в том числе и сама Ситка.