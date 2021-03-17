Финал конкурса юных русскоязычных чтецов в США впервые прошел в онлайн-формате

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Американский национальный финал Международного конкурса юных чтецов "Живая классика" в этом году впервые прошел в онлайн-формате на платформе видеоконференций Zoom. Об этом сообщили во вторник ТАСС организаторы конкурса.

"В США конкурс проводится восемь лет и уже стал значительным событием культурной жизни русскоговорящего сообщества. Конкурс объединяет талантливых людей - писателей, журналистов, педагогов, режиссеров, актеров, известных деятелей культуры и искусства. Они становятся членами жюри, гостями на региональном и национальном финале", - отметили организаторы.

Финал состоялся 14 марта, на нем в виртуальном режиме присутствовали 34 участника из штатов Джорджия, Флорида, Вирджиния, Мэриленд, Калифорния, Техас, Вермонт, Висконсин, Миннесота, а также столичного округа Колумбия. В прошлом году из-за пандемии финал проходил в заочном режиме: участники представляли жюри лишь видеозаписи своего выступления. В этом же году новый формат позволил "собраться всем участникам финала вместе, пригласить кураторов школ и регионов, родителей и педагогов, а также всем участникам выступить "вживую".

Победителями в этот раз были признаны Анжелика Утагава из штата Вирджиния, Энн Валери Тер из штата Флорида и Алексей Пьех из штата Джорджия. Они будут участвовать в международном финале конкурса вместе с победителями из остальных 84 участвующих стран.

По словам организаторов, победители национальных этапов в возрасте от 14 до 17 лет получают возможность приехать в Россию по программе "Здравствуй, Россия!" от фонда "Живая классика" и Россотрудничества. "Это уникальная возможность побывать в России, изучить ее многонациональную культуру, приобщиться к духовным истокам, получить дополнительные возможности общения на русском языке, наладить контакты со сверстниками и найти новых друзей", - отмечают они. При этом для финалистов в возрасте от 10 до 14 лет будет организована актерская онлайн-школа. "Летом они будут учиться у педагогов Щукинского театрального училища. Мэтры поделятся с ребятами секретными знаниями одного из лучших творческих вузов России", - подчеркивается в сообщении.

Конкурс "Живая классика" является самым масштабным детским литературным проектом в России и за ее пределами. В рамках конкурса участники в возрасте от 10 до 17 лет читают вслух отрывки из своих любимых произведений на русском языке. В 2021 году "Живой классике" исполнилось 10 лет.