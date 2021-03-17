ОНФ возобновил работу горячей линии по туристическому кешбэку

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) возобновили работу горячей линии по вопросам получения кешбэка при турпоездках во стране. Об этом сообщила в среду пресс-служба движения.

"Для информирования и консультирования россиян по вопросам условий программы ОНФ снова открывает горячую линию. На вопросы будут отвечать операторы в рамках акции #МыВместе. Номер 8-800-200-34-11. Звонок бесплатный", - говорится в сообщении.

По словам куратора проекта ОНФ "Путешествуем по России" Дениса Полунчукова, операторы горячей линии призваны отвечать на вопросы, в частности, о получении возврата за авиабилеты, оформлении брони для большой компании, что делать, если туроператор или представители отеля выдвигают дополнительные требования и многие другие. "За время холодной зимы, думаю, что многие хотят уже отправиться к морю и погреться на солнце. Да и стоимость на авиабилеты пока ниже, чем в летний сезон. Туристов ждут во всех регионах нашей большой и красивой страны. Как ранее заявляли в Ростуризме, на сайте мирпутешествий.рф можно найти различные предложения для путешествий, на любой вкус и бюджет", - отметил он.

В ОНФ уточнили, что для получения выплаты по программе поддержки внутреннего туризма необходимо заказать тур или забронировать гостиницу на даты с 18 марта по 30 июня.

Для покупки тура, бронирования гостиницы необходимо зайти на сайт мирпутешествий.рф. По условиям программы оплатить путешествие необходимо с помощью банковской карты национальной платежной системы "Мир", в течение пяти рабочих дней после совершения покупки на эту же карту вернется кешбэк в размере 20% от суммы стоимости услуг, но не более 20 тыс. рублей. Минимальная продолжительность поездки должна составлять две ночи.

Программа туристического кешбэка впервые стартовала 10 августа 2020 года. На выплаты компенсаций за путешествия по России государство выделило 15 млрд рублей. По данным Ростуризма, в рамках программы было приобретено туристических услуг на 6,5 млрд рублей, а сумма возвратов путешественникам за поездки по стране составила порядка 1,2 млрд рублей. ОНФ проводит консультационную поддержку по этой программе с первого дня ее запуска. По итогам проведения двух этапов программы на горячую линию ОНФ поступило более 14,5 тыс. звонков, в основном россиян интересовали условия участия и порядок выплат компенсации.