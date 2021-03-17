Синоптики на Кубани прогнозируют с 17 марта ливни и грозы

КРАСНОДАР, 17 марта. /ТАСС/. Сильные дожди и грозы ожидаются в Краснодарском крае до конца недели. В южных районах региона, где традиционно формируются быстроразвивающиеся паводки, возможен резкий подъем уровня воды в реках, сообщил в среду ТАСС начальник отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ Краснодарского края "Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Александр Колесник.

"Касаемо паводковой ситуации, обострения ждем уже в ближайшие дни, с 17-го по 19-е числа, когда будут выходить активно фронтальные разделы, даже уже с грозами, потому что прогрев достаточно хорошо у нас прошел и проходит по настоящий момент, грозы мы не исключаем", - сказал Колесник.

Он уточнил, что интенсивные осадки будут проходить по южной части края, в основном по тем районам региона, где обычно формируются быстроразвивающиеся паводки. Также среди факторов риска ухудшающейся паводковой ситуации Колесник отметил то, что русла рек в регионе практически наполнены до 80%.