Дороги к Териберке и Туманному Мурманской области открыты для проезда после непогоды

МУРМАНСК, 17 марта. /ТАСС/. Власти Мурманской области открыли для проезда дорогу к популярному у туристов селу Териберка, проезд был закрыт на ночь из-за сильного ветра и поземки. Об этом говорится в сообщении Главного управления МЧС РФ по области.

"Автомобильная дорога Кола - Серебрянские ГЭС, с 32 км до поселка Туманный и автоподъезд к селу Териберка открыты для проезда с 09:00 мск 17 марта", - говорится в сообщении.

В понедельник на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис призвал автолюбителей не прорываться на закрытые в непогоду дороги, так как это опасно. Заявление последовало после серии инцидентов с застрявшими туристами в селе Териберка.

На прошлой неделе Мурманскавтодор каждый день информировал о закрытии трасс из-за сложных погодных условий, которые очень часто наблюдаются на Кольском полуострове в это время года. Заложниками ситуации стали несколько туристических групп, застрявших в Териберке, они не смогли вовремя оттуда выехать из-за метели и заметенной дороги.

Село Териберка расположено в Кольском районе в 120 км от Мурманска на побережье Баренцева моря с выходом на Северный Ледовитый океан. Ежегодно до пандемии село посещали до 40 тыс. туристов, в том числе иностранцы.