Кабмин уточнил правила финансирования по программе "Земский учитель"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении схемы оценки эффективности использования средств господдержки по программе "Земский учитель". Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, распространенном в среду.

"Деньги на выплаты учителям выделяются из федерального бюджета. Субсидии предоставляются на основании соглашения между Минпросвещения и руководством региона, договора о предоставлении выплаты, а также трудового договора, заключенного с образовательной организацией, - отмечается в сообщении. - Новым постановлением упрощается схема оценки эффективности использования средств господдержки. Если раньше было необходимо высчитывать определенную процентную долю учителей, получивших выплаты, то теперь будет достаточно указать их фактическое количество в каждом финансовом году".

Президент РФ Владимир Путин в феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию предложил запустить программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тыс. человек. Предусматривается выделение ее участникам 1 млн рублей подъемных средств без необходимости уплаты с этой суммы НДФЛ. Если населенный пункт находится на территории Дальневосточного федерального округа, то компенсация составляет 2 млн рублей. Чтобы принять участие в программе, нужно заключить трудовой договор с местной школой, обязуясь отработать в ней не менее пяти лет.

Проект начал реализовываться с 1 января 2020 года, его финансирование предусмотрено до конца 2023 года. Ранее Мишустин сообщал, что программа будет продолжена, а в Министерстве просвещения отмечали, что проект продлится, пока все вакансии в сельской местности и малых городах не будут закрыты.