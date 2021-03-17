Матвиенко поздравила гендиректора ТАСС Сергея Михайлова с юбилеем

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила генерального директора ТАСС Сергея Михайлова с 50-летием, отметив его высокопрофессиональный и ответственный стиль работы. Об этом говорится в поздравительной телеграмме председателя верхней палаты парламента.

"В своей деятельности вы бережно сохраняете все лучшее в более чем вековом опыте агентства. И вместе с тем откликаетесь на запросы времени, последовательно проводите курс на внедрение современных технологий, инноваций в подготовке информационных и аналитических материалов, демонстрируете творческий подход в решении производственных, управленческих, кадровых и иных вопросов", - говорится в поздравительной телеграмме.

"Коллектив агентства, общественность положительно оценивают ваш стиль работы - высокопрофессиональный, ответственный, свободный от бюрократизма, спеси, грубости, проникнутый вниманием и уважением к сотрудникам", - добавила Матвиенко.

По ее словам, Михайлов является представителем поколения, чье вступление в самостоятельную жизнь совпало с началом коренных преобразований в стране. "Вы активно включились в этот процесс, стали одним из основателей совершенно новой для нашей страны отрасли связей с общественностью. Современная, эффективная система PR, которая теперь есть у нас в стране, в немалой степени ваша заслуга", - подчеркнула спикер Совфеда.

Сергей Михайлов родился 17 марта 1971 года. Он возглавляет агентство ТАСС с 17 сентября 2012 года. Один из основателей Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), член Союза журналистов РФ. Отмечен благодарностями президента РФ. 15 марта президент России Владимир Путин наградил Михайлова орденом Дружбы.