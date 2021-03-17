Весенне-летний кешбэк: как получить компенсацию за путешествие по России

В ночь на 18 марта возобновляет работу программа, по которой можно вернуть часть средств от путевки. Купить тур с кешбэком можно будет в течение почти трех месяцев — вплоть до 15 июня, а отправиться в путешествие — до 30 июня включительно. Это уже третий этап программы. Рассказываем об условиях возврата.
На какие путевки распространяется действие акции?
Сэкономить можно при покупке как пакетных туров, так и только с оплатой проживания — например, если турист добирается до места отдыха самостоятельно на личном автомобиле. Теперь условия программы распространяются не только на водные, но и на железнодорожные круизы.
В этот раз в акции участвуют на 40% больше партнеров, около 3,5 тыс. отелей и туроператоров, агрегаторы услуг. Купить услуги можно как на портале мирпутешествий.рф, так и на сайтах партнеров.
В апреле-мае стартует речная навигация — круизы по Волге, в конце весны туры для активного отдыха формируются в регионах Сибири и Дальнего Востока, до середины апреля продолжается горнолыжный сезон на Домбае и Архызе, на Шерегеше можно кататься на лыжах вплоть до начала мая, сообщает сайт Федерального агентства по туризму.
Также можно выбрать программу для короткого семейного отдыха в разных регионах страны: Москва, Санкт-Петербург, экскурсионные маршруты в Республику Татарстан, Нижний Новгород, Воронеж, города Золотого кольца и другие.
Условия получения компенсации
Акция распространяется на туры продолжительностью не менее двух ночей и стоимостью 25 тыс. рублей и более. Путешествие должно быть оплачено картой "Мир", на нее и поступит кешбэк. При других способах оплаты получить компенсацию невозможно.
Для получения кешбэка необходимо зарегистрироваться в программе лояльности платежной системы "Мир" на сайте privetmir.ru.
Размер выплат
Условия выплат по программе кешбэка остаются без изменений. Сумма кешбэка зависит от цены тура. Если путевка стоит от 25 тыс. до 50 тыс. рублей, на карту туриста вернется 5 тыс. рублей.
Для туров стоимостью от 50 тыс. до 75 тыс. рублей — 10 тыс. рублей.
При цене тура выше 75 тыс. рублей кешбэк составит 15 тыс. рублей.
Максимальный размер кешбэка на одну карту составит 15 тыс. рублей, возврат компенсации займет до пяти дней.
В 2021 году на туристический кешбэк выделено 2 млрд рублей, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Задать вопрос об условиях кешбэка можно по номеру горячей линии 8-800-200-3411.