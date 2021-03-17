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Весенне-летний кешбэк:
Весенне-летний кешбэк:
Весенне-летний кешбэк:
Весенне-летний кешбэк:
Весенне-летний кешбэк:
3 карточки

Весенне-летний кешбэк: как получить компенсацию за путешествие по России

© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В ночь на 18 марта возобновляет работу программа, по которой можно вернуть часть средств от путевки. Купить тур с кешбэком можно будет в течение почти трех месяцев — вплоть до 15 июня, а отправиться в путешествие — до 30 июня включительно. Это уже третий этап программы. Рассказываем об условиях возврата.

На какие путевки распространяется действие акции?

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Сэкономить можно при покупке как пакетных туров, так и только с оплатой проживания — например, если турист добирается до места отдыха самостоятельно на личном автомобиле. Теперь условия программы распространяются не только на водные, но и на железнодорожные круизы.

В этот раз в акции участвуют на 40% больше партнеров, около 3,5 тыс. отелей и туроператоров, агрегаторы услуг. Купить услуги можно как на портале мирпутешествий.рф, так и на сайтах партнеров.

В апреле-мае стартует речная навигация — круизы по Волге, в конце весны туры для активного отдыха формируются в регионах Сибири и Дальнего Востока, до середины апреля продолжается горнолыжный сезон на Домбае и Архызе, на Шерегеше можно кататься на лыжах вплоть до начала мая, сообщает сайт Федерального агентства по туризму.

Также можно выбрать программу для короткого семейного отдыха в разных регионах страны: Москва, Санкт-Петербург, экскурсионные маршруты в Республику Татарстан, Нижний Новгород, Воронеж, города Золотого кольца и другие.

Условия получения компенсации

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Акция распространяется на туры продолжительностью не менее двух ночей и стоимостью 25 тыс. рублей и более. Путешествие должно быть оплачено картой "Мир", на нее и поступит кешбэк. При других способах оплаты получить компенсацию невозможно.


Для получения кешбэка необходимо зарегистрироваться в программе лояльности платежной системы "Мир" на сайте privetmir.ru.

Размер выплат

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Условия выплат по программе кешбэка остаются без изменений. Сумма кешбэка зависит от цены тура. Если путевка стоит от 25 тыс. до 50 тыс. рублей, на карту туриста вернется 5 тыс. рублей. 

Для туров стоимостью от 50 тыс. до 75 тыс. рублей — 10 тыс. рублей.

При цене тура выше 75 тыс. рублей кешбэк составит 15 тыс. рублей. 

Максимальный размер кешбэка на одну карту составит 15 тыс. рублей, возврат компенсации займет до пяти дней.

В 2021 году на туристический кешбэк выделено 2 млрд рублей, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Задать вопрос об условиях кешбэка можно по номеру горячей линии 8-800-200-3411. 

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