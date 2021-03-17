Весенне-летний кешбэк: как получить компенсацию за путешествие по России

Сэкономить можно при покупке как пакетных туров, так и только с оплатой проживания — например, если турист добирается до места отдыха самостоятельно на личном автомобиле. Теперь условия программы распространяются не только на водные, но и на железнодорожные круизы.

В этот раз в акции участвуют на 40% больше партнеров, около 3,5 тыс. отелей и туроператоров, агрегаторы услуг. Купить услуги можно как на портале мирпутешествий.рф, так и на сайтах партнеров.

В апреле-мае стартует речная навигация — круизы по Волге, в конце весны туры для активного отдыха формируются в регионах Сибири и Дальнего Востока, до середины апреля продолжается горнолыжный сезон на Домбае и Архызе, на Шерегеше можно кататься на лыжах вплоть до начала мая, сообщает сайт Федерального агентства по туризму.

Также можно выбрать программу для короткого семейного отдыха в разных регионах страны: Москва, Санкт-Петербург, экскурсионные маршруты в Республику Татарстан, Нижний Новгород, Воронеж, города Золотого кольца и другие.