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Семья погибшего от ожогов ребенка в Курской области считалась неблагополучной

По данным следствия, женщина во время ссоры облила восьмилетнего сына горюче-смазочным материалом и подожгла

КУРСК, 17 марта. /ТАСС/. Ребенок, умерший в больнице в Курске после того, как мать облила его горючим веществом и подожгла, жил в семье, состоящей на учете органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, 31-летняя женщина во время ссоры во дворе дома облила восьмилетнего ребенка горюче-смазочным материалом и подожгла. Мальчика с ожогами третьей степени госпитализировали в Курскую областную клиническую больницу, где позже он умер.

"Как показала проверка, семья, в которой воспитывался мальчик, состоит на профилактическом учете территориальных органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Однако необходимая работа по раннему выявлению семьи, находящейся в социально опасном положении, защите прав несовершеннолетнего уполномоченными органами и образовательной организацией должным образом не проводилась", - говорится в сообщении.

Прокурор внес представления главе администрации района, где проживает семья, в территориальный отдел полиции, директору школы. По факту произошедшего ранее следователи возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью".

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