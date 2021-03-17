Жора Крыжовников стал креативным продюсером "НМГ Студии"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Режиссер, продюсер и сценарист Жора Крыжовников (Андрей Першин) назначен креативным продюсером "НМГ Студии". Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в среду в ТАСС.

"Крыжовников присоединился к команде "НМГ Студии". В качестве креативного продюсера он будет развивать контентную линейку more originals, заниматься созданием полнометражных фильмов и сериалов для телеканала СТС", - отмечается в сообщении.

Крыжовников начал сотрудничество с компанией в 2019 году в качестве режиссера музыкальной драмы "Лед-2".

Крыжовников известен зрителям работой над комедиями "Горько!" (2013), "Горько! 2" (2014) и "Самый лучший день" (2015), а также по сериалу "Кухня" (2012), передаче "Большая разница" (2008-2014), многим другим проектам.

"НМГ Студия" создана "Национальной медиа группой" (НМГ) в октябре 2018 года для развития и обогащения российского кинорынка проектами мирового уровня, а также расширения присутствия НМГ в сегменте кинопроизводства. В 2019 году компанией была закрыта сделка по приобретению 50% Art Pictures Studio. Ее киноактивы также включают производителя кассовых полнометражных фильмов кинокомпанию "Водород", кинокомпанию Keystone Production, анимационную "Студию Метрафильмс", агентство по работе с блогерами Hype Agency, а также Школу кино и телевидения "Индустрия" - образовательный проект по воспитанию нового поколения профессиональных кадров киноиндустрии. Первыми проектами стали "Вторжение" Федора Бондарчука и "Лед-2" Жоры Крыжовникова.