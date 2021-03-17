Глава Роскосмоса пригласил гендиректора ТАСС Михайлова приехать на пуск ракеты

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил генерального директора ТАСС Сергея Михайлова с юбилеем и пригласил его приехать на один из пусков ракет на космодромах Байконур или Восточный. Об этом Рогозин заявил в поздравительном видео, опубликованном в Telegram-канале главы Роскосмоса в среду.

"На самом деле я очень хочу его видеть на Байконуре, ну и на Восточном, конечно, с удовольствием, потому что космические пуски в силу их сложности - всегда это колоссальная нервная и физическая нагрузка на всех. И очень важно, когда на этом пуске присутствует кто-то обаятельный, толковый и дружески настроенный. Это снимает большую нагрузку. Поэтому я люблю друзей приглашать на пусковые кампании и жду его", - сказал Рогозин.

В поздравлении глава Роскосмоса отметил, что "таких берут в космонавты". "Он физически очень крепкий человек, психологически очень устойчив. Но у него много креатива, вот это проблемно для космонавта. Очень креативный космонавт - закончится плохо. Поэтому я думаю, что он занимается именно своим делом", - уточнил Рогозин.

По его словам, Сергей Михайлов - "в хорошем смысле элита нашего общества". "Образованный, решительный, немножко себе на уме, ну то есть планы есть на будущее. Ну и умеет, конечно, самое главное, работать с людьми, что крайне важно вообще в журналистике, ну и с точки зрения организатора большого журналистского процесса", - сказал глава Роскосмоса.

Он подчеркнул, что "контакт с Сергеем Владимировичем заменяет общение с большим количеством экспертов". "Он в неформальной беседе, - а я иногда приезжаю на встречу с главными редакторами, которые собираются в ТАСС, - и до того, как войти в аудиторию, мы сначала с ним беседуем один на один, и какие-то такие вещи он очень тонко отмечает и подсказывает очень аккуратно так, чтобы это у такого уже общественного деятеля с апломбом, коими мы все являемся, это не вызвало ощущения инструкции. Но вот на самом деле какие-то подсказки его очень важны", - пояснил Рогозин.

Сергей Михайлов родился 17 марта 1971 года. Он возглавляет агентство ТАСС с 17 сентября 2012 года. Один из основателей Российской ассоциации по связям с общественностью, член Союза журналистов РФ. Отмечен благодарностями президента РФ. 15 марта президент России Владимир Путин наградил Михайлова орденом Дружбы.