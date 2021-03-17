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В России закрепят на законодательном уровне понятие "вторичные отходы"

По словам главы Минприроды Александра Козлова, это нужно, "чтобы исключить споры между бизнесом и надзорными органами, которые не могут договориться, создать основу для обращения с вторичными ресурсами"
© Лев Федосеев/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Законопроект о вторичных материальных ресурсах, который позволит закрепить данное понятие на законодательном уровне и эффективнее проводить работу по сокращению количества мусорных полигонов в стране, разработан в РФ, сообщил глава Минприроды России Александр Козлов.

"Нам нужно закончить несколько полезных экологических законов <...> Уже готов законопроект, который вводит новые понятие - вторичные материальные ресурсы. Отходы и вторичное сырье - это продукция. Для чего это нужно? Чтобы исключить споры между бизнесом и надзорными органами, которые не могут договориться, создать основу для обращения с вторичными ресурсами", - сказал он на заседании комитета Госдумы по экологии и окружающей среде в среду.

По словам Козлова, закрепление понятия "вторичные отходы" на законодательном уровне позволит эффективнее проводить работу по сокращению количества мусорных полигонов в стране. "Для нас это важно, потому что, чем больше мы будем вводить оборот, соответственно, [будет] меньше захоронений, меньше свалок", - пояснил он.

Заниматься данным вопросом, в частности, будет публично-правовая компания "Российский экологический оператор", отметил министр.

Теги
Козлов, Александр ПетровичРоссия
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