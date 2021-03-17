В России за сутки выявили 8 998 заразившихся коронавирусом. Это минимум с 1 октября

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло на 8 998, это минимум с 1 октября прошлого года, следует из опубликованных в среду данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,2%. Всего с начала пандемии, по информации штаба, в стране выявили 4 418 436 заразившихся.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,03%), Магаданской области и Республике Адыгея (по 0,05%). В частности, за сутки было выявлено 927 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 436 - в Московской области, 352 - в Нижегородской области, 241 - в Ростовской области, 223 - в Самарской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 300 097 человек.

Число умерших и выздоровевших

Число выздоровевших после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 10 755, до 4 024 975. Согласно данным штаба, доля вылечившихся увеличилась до 91,1% от общего числа заразившихся.

В частности, в Москве вписали 1 595 человек, в Санкт-Петербурге - 997, в Подмосковье - 505, в Нижегородской области - 402, в Ростовской - 349.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 427 против 443 днем ранее, до 93 364. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,11%, следует из данных штаба.

В частности, в Москве за сутки зарегистрировали 53 смерти, в Санкт-Петербурге - 30, в Московской области - 29, в Воронежской - 24, в Нижегородской - 15, в Свердловской - 14.

Ситуация в Москве

Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 201. Всего в столице с начала пандемии выявили 1 004 481 заболевшего. Прирост, согласно данным штаба, составил 0,12%. Днем ранее было выявлено 1 533 заразившихся.

Из-за коронавируса умерли 53 человека за сутки, всего в столице зарегистрировано 15 925 летальных исходов.

Были выписаны по выздоровлению 1 595 пациентов, за все время выздоровели 924 494 человека. В настоящее время в столице продолжают лечение 64 062 человека.