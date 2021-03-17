Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до 1

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в среду опустился с 1,03 до 1. В Москве показатель снизился до 1,07, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Еще в двух из 10 регионов страны с наибольшим количеством заболевших коэффициент превышает единицу - в Подмосковье (1,29) и Свердловской области (1,07).

В Ростовской области показатель составил 0,98, в Санкт-Петербурге - 0,97, в Иркутской области и Красноярском крае - 0,96, в Нижегородской области - 0,95, в Архангельской и Воронежской областях - 0,91.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.