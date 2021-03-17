Мишустин поздравил гендиректора ТАСС Сергея Михайлова с 50-летием

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил в среду генерального директора ТАСС Сергея Михайлова с 50-летием, отметив его талант руководителя.

"Вас, современного медиаменеджера, яркого и творческого человека, по праву считают одним из самых успешных профессионалов отечественных средств массовой информации", - говорится в поздравительной телеграмме главы правительства.

"Сегодня вы возглавляете легендарный ТАСС, делаете все, чтобы агентство развивалось, - подчеркнул Мишустин. - Ваш стиль руководства, умение сплотить людей вокруг амбициозных целей, организовать рабочий процесс позволили создать по-настоящему уникальный коллектив, реализовать интерактивные проекты. Благодаря вам ТАСС пользуется огромной популярностью у многомиллионной аудитории, является лидером по цитируемости среди российских СМИ".

Глава правительства пожелал руководителю агентства вдохновения, оптимизма, новых успехов, крепкого здоровья и благополучия.

Сергей Михайлов родился 17 марта 1971 года. Он возглавляет ТАСС с 17 сентября 2012 года. Один из основателей Российской ассоциации по связям с общественностью, член Союза журналистов РФ. Отмечен благодарностями президента РФ, а на днях Владимир Путин подписал указ о награждении Михайлова орденом Дружбы.