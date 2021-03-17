Патриарх Кирилл наградил гендиректора ТАСС Сергея Михайлова орденом Даниила Московского

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил генерального директора ТАСС Сергея Михайлова орденом Даниила Московского III степени в день его 50-летия, отметив его внимание к деятельности Русской православной церкви (РПЦ) и участие в подготовке "Православной энциклопедии".

"Особую признательность хотел бы выразить вам за неизменное внимание к деятельности Русской православной церкви, за достоверную и объективную информацию о ее жизни, что способствует утверждению в обществе непреходящих нравственных идеалов. Ценю также и ваши труды в Общественном совете по изданию "Православной энциклопедии". Выражаю надежду на продолжение нашего доброго взаимодействия. Во внимание к вкладу в информационную поддержку церковно-общественных инициатив и в связи с 50-летием полагаю справедливым удостоить вас ордена святого благоверного князя Даниила Московского III степени", - говорится в патриаршем поздравлении, опубликованном на сайте церкви в среду.

Орден Даниила Московского, имеющий три степени, был учрежден определением патриарха Пимена и Священного синода РПЦ от 28 декабря 1988 года. Этот орден, согласно церковному положению о наградах, вручается священнослужителям и мирянам за труды на благо церкви, а также за строительство храмов.

ТАСС, отметил патриарх, под руководством Михайлова динамично развивается и стремится быть верным принципам профессиональной журналистики: взвешенно и непредвзято освещать происходящие события.

Сергей Михайлов родился 17 марта 1971 года. Он возглавляет ТАСС с 17 сентября 2012 года. Один из основателей Российской ассоциации по связям с общественностью, член Союза журналистов РФ. Отмечен благодарностями президента РФ. 15 марта президент России Владимир Путин наградил Михайлова орденом Дружбы.