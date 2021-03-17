Комитет Госдумы одобрил блокировку сайтов с ложными обвинениями в совершении преступлений

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информполитике на заседании в среду рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект о возможности внесудебного ограничения доступа к сайтам, распространяющим недостоверную информацию, связанную с обвинением в совершении преступлений.

"Законопроектом предлагается дополнить федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" новой статьей, предусматривающей возможность принятия мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим недостоверную информацию, которая порочит честь и достоинство лица или подрывает его репутацию и связана с обвинением лица в совершении преступления", - говорится в пояснительной записке.

Согласно инициативе, основанием для блокировки будет являться заявление лица в прокуратуру о принятии мер по удалению ложных обвинений в совершении им преступления. При этом законопроект обязывает приобщать к такому заявлению "документы, подтверждающие недостоверность размещенной информации".

В соответствии с предложенным механизмом региональная прокуратура в течение 10 дней проверяет обоснованность предоставленных данных. По ее результатам составляется заключение о наличии оснований для принудительного удаления такой информации. После этого в течение пяти дней генпрокурор РФ или его заместитель проверяют обоснованность заключения. В случае подтверждения предоставленных сведений генпрокурор или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием принять меры по удалению недостоверной информации.

Авторами инициативы выступили первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский ("Единая Россия"), глава комитета по делам национальностей Валерий Газзаев ("Справедливая Россия") и член комитета по регламенту Андрей Альшевских ("Единая Россия").