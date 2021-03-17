Власти Москвы сообщили, что до 900 тыс. горожан сейчас работают удаленно

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Порядка 700-900 тыс. жителей Москвы до сих пор работают удаленно. Это составляет примерно 10-15% от общего числа работающих москвичей, сообщил в среду заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в рамках международного онлайн-форума "COVID-19 и экономика: города перед лицом новых глобальных вызовов".

"Если говорить про удаленную работу, то, по нашим оценкам, порядка 10-15%, не больше, сейчас сохраняют режим удаленной работы. То есть это порядка 700-900 тыс. человек в городе. В основном компании уже перешли на режим полноценной работы", - сказал Ефимов.

Он отметил, что это, безусловно, положительно сказывается на темпах экономического развития и потребительского спроса, которые наблюдают специалисты.

"На сегодняшний момент мы по-прежнему видим, что стабильность экономическая у нас восстановилась, но есть такие сектора экономики - сфера туризма, гостиничный бизнес, у которых выручка в два раза меньше, чем это было до периода пандемии. Ключевая проблема - это восстановление туризма и общения между странами. Мы очень рассчитываем, что в ближайшие месяцы мы сможем начать восстановление туристических потоков", - добавил заммэра.

Защита населения и вакцинация

В прошлом году ключевой задачей для властей города стала защита жителей. Все ограничения, которые были введены, позволили избежать массового распространения коронавируса, напомнил Ефимов.

По его словам, одно из приоритетных направлений - это вакцинация населения. Ежедневно 10-15 тыс. москвичей делают прививки.

"Уверен, что в ближайшее время будет рост доверия к вакцине и сама по себе вакцинация будет проходить более активно. Ключевая задача - к сентябрю - октябрю прийти к вакцинации 60-70% населения, что позволит избежать дальнейших вспышек заболевания и, безусловно, функционировать в нормальном режиме без ограничений", - подчеркнул Ефимов.

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