На Украине вступили в силу повышенные штрафы за нарушение ПДД

КИЕВ, 17 марта. /ТАСС/. Закон Украины, предусматривающий увеличение наказания за нарушение правил дорожного движения (ПДД), вступил в силу. Парламент Украины одобрил его конституционным большинством (325 голосов) 16 февраля.

За превышение максимально допустимой скорости в пределах 20-50 км/ч штраф повышен с 255 гривен ($9,1) до 340 гривен ($12,1), свыше 50 км/ч - до 1 700 гривен ($60,7). Если водитель покинет место ДТП, ему грозит штраф 3 400 гривен (более $121) и лишение права управлять автомобилем на срок более полугода. Такой же штраф предусмотрен за управление транспортным средством без наличия прав, а если такой факт будет зафиксирован повторно, то сумма штрафа увеличится до 20 400 гривен ($728,6) с лишением права управлять автомобилем на срок от одного года до пяти лет.

За вождение в состоянии алкогольного или иного опьянения полагается штраф в 17 000 гривен ($607,1) с лишением водительских прав на год, за повторное такое нарушение - штраф 34 000 гривен ($1 214,3) с лишением прав на три года, за третье - штраф 51 000 гривен ($1 821,4) с лишением прав на 10 лет и конфискацией транспортного средства.

За отказ от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения полагается штраф 40 800 гривен ($1 457,1). Кроме того, предусмотрены и иные виды административных наказаний за отсутствие шлема у мотоциклиста, непристегнутые ремни безопасности, вождение автомобиля, не зарегистрированного или не перерегистрированного на Украине в установленном порядке, за непредоставление преимущества автомобилям экстренных служб и т.д.

В МВД Украины ранее выразили надежду, что ужесточение наказаний за нарушение ПДД позволит снизить число погибших на дорогах Украины на 10-15%. По официальной статистике, в 2020 году в ДТП в стране погибли 3 554 человека.