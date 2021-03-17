Израиль может возобновить авиасообщение с Россией через несколько недель

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Израиль через несколько недель может возобновить авиасообщение с Россией. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Я думаю, что через несколько недель мы откроемся. У нас есть рейс, который должен быть открыт между Тель-Авивом и Москвой, и мы надеемся открыть остальные маршруты как можно скорее", - сказал он.

Правительство Израиля разрешило возобновить с 16 марта прерванное с конца января для предотвращения попадания в еврейское государство новых мутаций коронавируса авиасообщение по всем направлениям при сохранении квоты на прилет в страну до 3 тыс. пассажиров в день. 7 марта в Израиле началась третья фаза смягчения введенного в декабре 2020 года карантина, гражданам еврейского государства и постоянно проживающим было разрешено возвращение из-за рубежа.

С 14 февраля израильская правительственная комиссия по предотвращению распространения коронавируса разрешила возвращение в страну до двух тыс. израильтян ежедневно, а с 7 марта позволила въезд иностранцев в исключительных случаях. Ранее в понедельник директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Владимир Шкляр на пресс-конференции заявил, что еврейское государство рассчитывает в июле возобновить прием туристов из-за рубежа.