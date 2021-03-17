Госдума ввела возможность смягчения штрафов, предусмотренных законами регионов

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем чтении законопроект, позволяющий в отдельных случаях назначать административные штрафы ниже низшего предела юридическим лицам и гражданам за нарушения, ответственность за которые предусмотрена региональными законами.

Документ был разработан после решения Конституционного суда, признавшего не соответствующей Конституции РФ норму о том, что для юридических лиц наказание ниже низшего предела (менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного статьей, по которой лицо привлекают к ответственности) возможно в исключительных случаях лишь за правонарушения, предусмотренные федеральным Кодексом об административных правонарушениях. Это исключает возможность назначения юридическому лицу административного штрафа ниже низшего предела, если его привлекают к ответственности по региональному закону об административном правонарушении.

Теперь Госдума ввела возможность назначения юридическому лицу административного наказания в размере менее минимального размера административного наказания, установленного в соответствующей статье закона субъекта РФ об административных правонарушениях.

Одновременно внесены изменения, предусматривающие правило назначения административного наказания ниже низшего предела для граждан и должностных лиц. При этом минимальный размер штрафа, при котором может применяться это правило, снижается для граждан с нынешних 10 тыс. руб. до 4 тыс. руб., а предел для должностных лиц - с 50 тыс. до 40 тыс.