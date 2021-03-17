Госдума повысила штрафы за непринятие мер по уничтожению дикорастущей конопли

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в среду в третьем чтении законопроект, которым повышается размер административных штрафов за несвоевременное уничтожение и культивирование дикорастущих наркотических растений, таких как конопля.

Изменения вносятся в статью 10.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающую ответственность за непринятие землевладельцем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества либо их прекурсоры, после получения официального предписания. Повышаются штрафы с 1,5-2 тыс. рублей до 3-4 тыс. рублей для граждан, с 3-4 тыс. рублей до 5-10 тыс. рублей для должностных лиц и с 30-40 тыс. рублей до 50-100 тыс. рублей для юридических лиц.

Поправки также вносятся в статью КоАП о непринятии должностным лицом мер по обеспечению режима охраны посевов и мест хранения растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества либо их прекурсоры, а также мер по уничтожению пожнивных остатков и отходов производства, в составе которых есть наркотики. На данный момент за это грозит штраф в размере от 3 тыс. до 4 тыс. рублей, его предложено повысить до 5-10 тыс. рублей.

Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества либо их прекурсоры, без признаков уголовно наказуемого деяния повлечет за собой штраф от 3 тыс. до 5 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток (в настоящее время от 1,5 тыс. до 4 тыс. рублей с административным арестом).