Володин предложил странам СНГ ввести уголовную ответственность за оскорбление ветеранов

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил сделать закон об уголовной ответственности за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) модельным для стран - членов СНГ, а также обсудить этот вопрос в ПАСЕ и ОБСЕ.

В среду Госдума приняла в третьем чтении законопроекты об усилении административной и уголовной ответственности за реабилитацию нацизма, предусматривающие в том числе лишение свободы на срок до пяти лет и штраф до 5 млн рублей за публичное оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветеранов ВОВ.

"Мы с вами приняли очень важный закон. И в этой связи хотелось бы предложить комитету по делам СНГ, комитету по безопасности, нашим коллегам, кто работает в Парламентской ассамблее Организации Договора о коллективной безопасности, объединяющей шесть стран, и в Парламентской ассамблее СНГ, чтобы мы предложили данный закон как модельный для того, чтобы он был рассмотрен и, возможно, принят в странах, с кем мы активно взаимодействуем" , - сказал Володин.

"И правильно было бы также этот вопрос обсудить на площадках европейских - ПАСЕ и ОБСЕ", - добавил он.