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Минобрнауки: решение относительно снижения стоимости обучения в вузах примут в апреле

Глава ведомства Валерий Фальков заявил, что пандемия обострила этот вопрос, решение будет приниматься вместе с ректорским сообществом

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Минобрнауки РФ обсуждает подходы к вопросу о снижении стоимости обучения в вузах на фоне пандемии, решение будет принято в апреле, заявил в среду журналистам глава ведомства Валерий Фальков по итогам правительственного часа в Совете Федерации.

"Пока есть разные варианты решений, мы смотрим, как развиваются события, и, я думаю, что в самое ближайшее время, скорее всего, в апреле, его [решение] примем и обнародуем", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Он отметил, что пандемия обострила этот вопрос, решение по стоимости обучения министерство будет принимать вместе с ректорским сообществом, как это было сделано в прошлом году.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минобрнауки, Минпросвещения и Минфину проработать вопрос снижения оплаты за обучение для студентов вузов, где образовательный процесс преимущественно ведется онлайн. 

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РоссияФальков, Валерий Николаевич
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