Жители Воронежа поддержали идею установить в городе памятник Юрию Хою

ВОРОНЕЖ, 17 марта. /ТАСС/. Более 25 тыс. человек жителей Воронежа поддержали идею установить в городе памятник основателю рок-группы "Сектор газа" Юрию Клинских, известному как Юра Хой. Таковы итоги опроса, проведенного в соцсетях мэрией города.

Как сообщила в среду пресс-служба администрации Воронежа, в опросе на официальной странице во "ВКонтакте" в течение месяца принял участие 28 881 человек, из них 25 029 (87%) предложение установки памятника Юре Хою поддержали, 3 852 (13%) выступили против.

"Мы наблюдаем широкую и практически единодушную общественную поддержку многократно заявляемой инициативы по увековечиванию памяти Юрия Клинских. Это, бесспорно, будет народный памятник. Значит, здесь нет повода для споров о том, кто главнее в этом процессе. Объединяйтесь, работайте вместе и конструктивно, если хотите, чтобы в Воронеже появился этот объект, город будет помогать", - цитирует пресс-служба главу Воронежа Вадима Кстенина.

В мэрию Воронежа в феврале 2021 года обратился местный житель, предложивший установить памятник Юрию Клинских. С таким предложением воронежцы обращаются в течение многих лет, ранее идею создания арт-объекта в память о музыканте одобрили, но дальнейшего развития она не получила. Поэтому 17 февраля Кстенин поручил провести опрос горожан на официальной группе в соцсети "ВКонтакте", уточнив, что лично он проголосовал бы за установку памятника Клинских.

Советская и российская рок-группа "Сектор газа" была создана в Воронеже в конце 1987 года музыкантом, вокалистом и автором песен Юрием Клинских, более известным под псевдонимом Юра Хой. Группа выпустила две пластинки, записала 15 альбомов, в том числе 13 студийных. Группа прекратила существование в 2000 году после смерти Клинских.