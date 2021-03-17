Госдума уточняет порядок психиатрического освидетельствования работников

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, уточняющий порядок психиатрического освидетельствования ряда работников.

Инициативу внес в Госдуму кабмин в феврале. Поправки предлагается внести в закон "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании". Законопроект устанавливает порядок проведения психиатрического освидетельствования граждан в целях выполнения отдельных видов работ. Речь идет в том числе о работах, связанных с источниками повышенной опасности или вредными и опасными условиями труда. Перечень таких видов работ установит Минздрав. Кроме того, ведомство также определит порядок проведения психиатрического освидетельствования.

Документ устанавливает, что работники, выполняющие отдельные виды работ, должны проходить психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет в соответствии с трудовым законодательством. При этом гражданин имеет право на прохождение повторного психиатрического освидетельствования не только по истечении срока, на который он был признан временно непригодным к выполнению отдельных видов работ, но и в случае улучшения его психического состояния. Улучшение состояния в таком случае должно быть подтверждено заключением врача-психиатра.

Как указывают авторы инициативы, нормы Трудового кодекса не соответствуют нормам закона о психиатрической помощи. Как отмечал замглавы Минздрава Олег Салагай в ходе обсуждения проекта в комитете Госдумы по охране здоровья, фактически сегодня невозможно "ни утвердить перечень видов деятельности, которые были бы исключены для лиц, страдающих психическими расстройствами, ни установить перечень медицинских противопоказаний". В связи с этим кабмин предлагает привести нормы ТК в соответствие с нормами закона.

Кроме того, документ предлагает исключить из закона обязательный характер психиатрического освидетельствования работника. "Понятие "обязательное" в указанном контексте не может применяться как императивное требование, так как может не исполняться работником с учетом невозможности продолжения осуществления им трудовой функции", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.