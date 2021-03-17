В "Артеке" началось обучение специалистов по воспитанию школьников

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Обучение специалистов по воспитанию школьников началось на базе детского центра "Артек". Об этом заявил в среду начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков в ходе итоговой коллегии Росмолодежи по результатам 2020 года.

"Если мы хотим какие-то ценностные установки закладывать в молодое сознание, то это нужно делать в школе. Именно поэтому в рамках программы патриотического воспитания запущен процесс формирования целой когорты специалистов, которые будут за это отвечать, и их обучение началось на базе <...> детского центра "Артек", - сказал Новиков.

Он отметил, что специалисты по воспитанию школьников должны осознавать себя членами одной команды. "Когда они приступят к работе, они смогут друг на друга опираться, ориентироваться в работе", - уточнил Новиков.

"Тезис о том, что школа - это только услуга по обучению, устарел. Мы понимаем, что воспитанием надо заниматься в этот период, а не когда молодые люди уже сформировали свое мировоззрение и после 11 класса пошли в вуз. Там их воспитывать бесполезно или, во всяком случае, очень трудно, а иногда даже нужно перевоспитывать", - резюмировал Новиков.

В январе текущего года Минпросвещения РФ и Российское движение школьников запустили конкурс "Навигаторы детства", который направлен на отбор кандидатов на должность советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями. Новые вакантные должности будут официально введены в штатное расписание школ в 10 регионах России с 1 марта 2021 года. Ожидается, что в 2022 году конкурс на должность пройдет во всех регионах РФ.