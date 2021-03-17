Матвиенко заявила, что вузы должны сопровождать выпускников до момента трудоустройства

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что вузы должны помогать своим выпускникам до момента их трудоустройства. Такое мнение она высказала в среду на заседании палаты.

Матвиенко считает, что необходимо провести "воспитательную работу" с ректорами высших учебных заведений на эту тему.

"Давайте у птиц учиться: пока птенец не начнет летать, не станет на крыло, его птица-мама оберегает, холит и помогает ему. Так и ректоры вузов, преподавательский коллектив: пока выпускник не трудоустроится и не начнет работать, они должны отслеживать и помогать", - добавила спикер Совфеда.

Ранее Матвиенко заявила, что считает необходимым сделать прогноз рынка труда до 2030 года для профориентации выпускников школ, высших и средних учебных заведений. По ее словам, человек, который идет учиться на определенную специальность, должен быть уверен, что государство предоставит ему место для трудоустройства по профессии, "что он не будет свободным художником".