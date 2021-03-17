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Проблемы Twitter в России

Рогозин заявил, что "выключит" Twitter с достижением первых результатов по новой технике

Глава Роскосмоса напомнил, что завел страницу в Twitter в 2009 году

ХИМКИ /Московская область/, 17 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что выключит "злополучный" Twitter, когда пойдут первые результаты работы ракетно-космической отрасли по созданию новой техники.

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"Спокойно реагирую на все, что происходит. Пройдет год, пойдут первые результаты работы, большой работы, тогда изменится информационная повестка, и я наконец-то смогу выключить этот злополучный Twitter", - сказал Рогозин в среду на встрече с журналистами.

Глава Роскосмоса напомнил, что завел страницу в Twitter в 2009 году. По его словам, это был способ борьбы с дезинформацией, когда он работал постпредом РФ при НАТО.

10 марта Роскомнадзор объявил о начале "первичного замедления" скорости работы Twitter в РФ в связи с тем, что сервис не удаляет запрещенный в стране контент. В ведомстве пообещали продолжить меры воздействия на соцсеть вплоть до ее блокировки. Соцсеть расценила действия регулятора как попытку "заблокировать и ограничить общественный диалог онлайн".

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Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссияПроблемы Twitter в России
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