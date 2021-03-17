В Петербурге временно закрыли четыре пункта вакцинации от ковида

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Четыре из восьми пунктов вакцинации от новой коронавирусной инфекции в торговых центрах Санкт-Петербурга временно прекратили работу из-за нехватки первого компонента вакцины "Спутник V", однако его поставки ожидаются на неделе, сообщили ТАСС в пресс-службе комитета по здравоохранению города.

"Три пункта в торговых центрах временно приостановили вакцинацию из-за недостатка первого компонента вакцины, поставки ожидаются на этой неделе", - рассказала собеседница агентства. Пока не работают пункты в ТЦ "Жемчужная плаза", "Сити Молл", "Европолис".

Как добавили в пресс-службе администрации Выборгского района города, временно также приостановил работу пункт в ТЦ "Маршал".

Однако пройти вакцинацию без записи можно в четырех торговых центрах: "Охта Молл", "Невский центр", "Гранд Каньон" и "Леруа Мерлен". Всего в городе работают более 100 пунктов в медицинских учреждениях.

15 марта в городском комитете по здравоохранению сообщали, что Санкт-Петербург испытывает недостаток первого компонента вакцины "Спутник V". Существующего запаса, по данным ведомства, хватит на 6-7 дней. Город ожидает новых поставок до конца недели. При этом проблем со вторым компонентом вакцины в Санкт-Петербурге нет.

За весь период в Петербурге прошли вакцинацию 311 530 человек, из них 207 568 полностью завершили цикл вакцинации. По последним данным, в Петербурге выявили 383 361 случай заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 332 123 человека, умерли 11 773. За последние сутки в городе выявили 927 случаев заражения.