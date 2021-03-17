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Более 250 военных полицейских ЦВО примут участие в параде Победы на Красной площади

В состав парадного расчета включены военнослужащие, обладающие высоким уровнем строевой подготовки и выносливости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Более 250 военнослужащих подразделений военной полиции Центрального военного округа (ЦВО) примут участие в параде Победы на Красной площади в 2021 году. Об этом в среду сообщил журналистам начальник регионального управления военной полиции ЦВО полковник Константин Смирнов.

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"В этом году сводный батальон военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации, который пройдет по брусчатке Красной площади в День Победы, будет полностью представлен военнослужащими ЦВО", - сказал полковник Смирнов.

Он добавил, что в состав парадного расчета включены военнослужащие, обладающие высоким уровнем строевой подготовки и выносливости. "В парадном строю на Красной площади пройдут лучшие военнослужащие военной полиции ЦВО, ранее принимавшие участие в парадах Победы в Екатеринбурге", - отметил он.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что отбор кандидатов проходил на базе регионального управления военной полиции ЦВО и территориальных военных комендатур. В состав парадной коробки вошли военнослужащие округа из регионов Сибири, Урала и Поволжья.

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