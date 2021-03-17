Федерация Боснии и Герцеговины намерена закупить "Спутник V"

БЕЛГРАД, 17 марта. /ТАСС/. Федерация Боснии и Герцеговины (ФБиГ, боснийский энтитет Боснии и Герцеговины) намерена закупить 500 тыс. доз российской вакцины "Спутник V". Постановление об этом было принято на экстренном заседании правительства энтитета в ночь на среду.

"Правительство обязало Организацию общественного здоровья ФБиГ без промедления заключить договор о закупке вакцин "Спутник V" с компанией Medimex Saraevo ("Медимекс Сараево")", - говорится в заявлении пресс-службы правительства.

Сербский энтитет Боснии и Герцеговины - Республика Сербская - начал массовую вакцинацию препаратом "Спутник V" еще 12 февраля, а первая партия вакцины была доставлена на аэродром в Сараево 1 февраля. Всего власти намереваются вакцинировать около 200 тыс. человек при населении в 1,5 млн.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и является векторной вакциной на основе аденовируса человека. "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. В настоящее время она зарегистрирована также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте и Гондурасе.