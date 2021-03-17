Матвиенко считает, что есть все основания зарегистрировать "Спутник V" в Евросоюзе

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Российская вакцина "Спутник V" имеет все основания быть зарегистрированной в Европейском союзе (ЕС). Об этом заявила в среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Что касается нашей вакцины ["Спутник V"], она имеет все основания быть зарегистрированной [в Евросоюзе]", - сказала Матвиенко журналистам.

Она подчеркнула, что вакцина уже многократно апробирована. "Поэтому есть не просто теоретические некие рассуждения, а есть убедительные доказательства, что она эффективная, абсолютно безопасная и, безусловно, спрос на нее с каждым днем растет", - сказала спикер Совфеда.

По ее мнению, из-за ненужной политизации и надуманной состязательности вакцин Евросоюз потерял время. "Мы уже давно послали нашу вакцину "Спутник V" на регистрацию. [Евросоюз] надеялся на другие возможности, которые не оправдались. И темпы вакцинации в странах ЕС существенно ниже, чем это планировалось", - отметила Матвиенко.

Она снова напомнила, что Россия открыта к международному сотрудничеству "при понимании, что сначала необходимо вакцинировать своих граждан". "Наращиваются объемы производства вакцины в России, но мы готовы не только вакцины направлять, но и наши технологии. И в ряде стран уже организовано производство российской вакцины. В Европе уже пришло понимание, что главное - жизни граждан, что неважно, где произведена вакцина, а важна ее эффективность и безопасность", - сказала Матвиенко. "Наша вакцина это уже доказала. Никаких тревожных симптомов, последствий у людей, получивших эту прививку, нет", - добавила она.

Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". В регуляторе ЕС заявили, что в ходе проверки специалисты оценят соответствие препарата стандартам Евросоюза в сфере эффективности, безопасности и качества. "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по числу полученных одобрений государственными регуляторами. На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрировали в 50 странах с общим населением свыше 1,3 млрд человек.