Матвиенко поддержала предложение о запрете неперерабатываемого пластика

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко о запрете использования неперерабатываемого пластика, в том числе одноразовой посуды.

"Я поддерживаю предложение Виктории Валериевны Абрамченко, считаю, что уже давно пришло время производить упаковочный материал, обертки и так далее из перерабатываемого сырья", - сказала Матвиенко журналистам в среду.

Поддерживая предложение концептуально, спикер Совфеда отметила, что "это длинный путь, но его надо начинать". "Мы не можем моментально, с завтрашнего дня запретить производство пластиковой посуды. Мы поставим в крайне затруднительное положение и бизнес, и граждан. Это нанесет большой ущерб экономике. Но должна быть четкая, внятная дорожная карта со сроками, когда будет прекращен выпуск неперерабатываемого пластика, какие сроки нужно отвести для бизнеса и предприятий, чтобы они могли перейти на перерабатываемое сырье", - сказала она.

Председатель верхней палаты парламента подчеркнула, что существующие объемы пластика, который не может быть переработан никакими технологиями во вторичное сырье, наносят колоссальный вред природе и экологии. "Экология - один из факторов здоровой и безопасной жизни людей", - отметила она.

Матвиенко сообщила, что эта тема будет одной из главных на предстоящем IX Международном Невском экологическом конгрессе, который пройдет в конце мая в Санкт-Петербурге. Она подчеркнула, что эта тема не просто будет обозначена на форуме, а "коллегиально, с участием зарубежных стран, специалистов, экспертов будут обсуждаться пути решения этой проблемы".

Заместитель председателя правительства Абрамченко сообщила во вторник, что правительство РФ занимается проработкой запрета на использование неперерабатываемого пластика, в том числе одноразовой посуды.