В КНР упростили оформление виз привитым китайскими вакцинами иностранцам из 12 государств

ПЕКИН, 17 марта. /ТАСС/. Китай решил упростить получение виз для привитых китайскими вакцинами граждан 12 стран мира. Это следует из сообщений, опубликованных посольствами и консульствами КНР.

Такие уведомления были опубликованы дипломатическими миссиями Китая в Австралии, Габоне, Германии, Израиле, Норвегии, Пакистане, США, Таиланде, Филиппинах, Финляндии, Швейцарии и Японии. Согласно им, иностранные граждане должны предъявить сертификаты о вакцинации китайскими препаратами, при этом инъекции должны быть сделаны по меньшей мере за 14 дней до подачи документов на визу.

Получить визу смогут граждане, следующие на работу в Китай для "продолжения трудовой деятельности и возобновления производства в различных сферах", иностранцы, следующие в КНР в "экстренных гуманитарных целях" и для воссоединения семьи. Также подать документы на получение въездных документов смогут обладатели карт деловых поездок экономик - участниц форума Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества.

В то же время в сообщениях посольств и консульств КНР говорится, что указанным категориям иностранных граждан по-прежнему потребуется сдать ПЦР-тест на коронавирус, пройти тестирование на антитела класса IgM к SARS-CoV-2 с венозным забором крови и перед вылетом предъявить сертификаты о негативных результатах. "После въезда в Китай, пожалуйста, соблюдайте действующие в КНР правила карантина и наблюдения у врачей", - отмечается в заявлениях.

С 15 марта власти КНР упростили правила въезда для привитых китайскими вакцинами иностранцев, прибывающих из Гонконга.