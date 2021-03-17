ГУ МВД Санкт-Петербурга сообщило, что каждый пятый полицейский перенес заражение COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Около 5 тыс. сотрудников петербургской полиции перенесли заражение коронавирусом, шестеро из них умерли от заболевания. Об этом сообщил врио начальника главка МВД по Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Баранов в ходе отчета о работе за 2020 год перед депутатами городского законодательного собрания.

"Личный состав проявил высокий профессионализм и готовность с риском для собственного здоровья обеспечить безопасность граждан. Достаточно сказать, что около пяти тысяч сотрудников полиции переболели коронавирусной инфекцией, или каждый пятый, шестерых не уберегли в силу определенных обстоятельств", - сказал Баранов.

Он добавил, что полицейские в Петербурге продолжали работать в обычном режиме, несмотря на пандемию.

По последним данным, в Петербурге выявили 383 361 случай заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 332 123 человека, умерли 11 773. За последние сутки в городе выявили 927 случаев заражения.