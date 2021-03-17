Путин поручил обеспечить пожилых и инвалидов положенными им мерами соцподдержки

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ и другие государственные органы должны обеспечить безусловное исполнение социальных гарантий, чтобы пожилые россияне и люди с инвалидностью без проволочек получали соцподдержку. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры

"В 2020 году выросло число выявленных, а главное, устраненных нарушений в области охраны прав инвалидов, пенсионеров. Такая статистика говорит о том, что проблемы в этой сфере сохраняются", - заявил глава государства.

По словам Путина, задача Генпрокуратуры вместе с другими государственными органами - "обеспечить безусловное исполнение социальных гарантий, чтобы пожилые люди, люди с ограниченными возможностями без проволочек, разного рода мытарств получили то, что им положено по закону - компенсации и бесплатные лекарства, медицинские услуги и средства реабилитации".

Президент напомнил, что на прошлом расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры в 2020 году поручал "значительно усилить работу по защите прав наиболее уязвимых категорий граждан". "Прошу и впредь держать под контролем это приоритетное направление", - распорядился Путин.

Сироты и многодетные семьи

Путин также поручил прокурорам в первоочередном порядке рассматривать обращения многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, а также опекунов детей-сирот.

"Среди безусловных приоритетов - охрана прав несовершеннолетних, нарушений здесь по-прежнему немало", - заявил глава государства в среду на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

"Поэтому обращения многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, опекунов детей-сирот прошу рассматривать в первоочередном порядке, привлекать к их решению власти регионов, муниципалитетов и, безусловно, опираться на общественные организации", - указал Путин.