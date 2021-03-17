{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин напомнил прокурорам о недопустимости игнорирования фактов домашнего насилия

Президент отметил, что в 2020 году больше половины преступлений против несовершеннолетних было совершено членами их семей

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Факты домашнего насилия нельзя оставлять без внимания, заявил в среду президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

"Нельзя оставлять без внимания факты так называемого домашнего насилия", - указал он. 

Путин отметил, что в 2020 году больше половины преступлений против несовершеннолетних было совершено членами их семей. "Прошу вас в полной мере использовать свои полномочия и требовать от органов опеки и попечительства соответствующего своевременного реагирования", - добавил президент. 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
В России в 2020 году признана нежелательной деятельность 12 НКО
Возрастает значение работы прокуроров по защите интересов государства от иностранного вмешательства, отметил генпрокурор РФ Игорь Краснов
Читать полностью