Путин напомнил прокурорам о недопустимости игнорирования фактов домашнего насилия

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Факты домашнего насилия нельзя оставлять без внимания, заявил в среду президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

"Нельзя оставлять без внимания факты так называемого домашнего насилия", - указал он.

Путин отметил, что в 2020 году больше половины преступлений против несовершеннолетних было совершено членами их семей. "Прошу вас в полной мере использовать свои полномочия и требовать от органов опеки и попечительства соответствующего своевременного реагирования", - добавил президент.