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Омбудсмен назвал статью "Новой газеты" о казнях попыткой дестабилизации ситуации в Чечне

Нурди Нухажиев также заметил, что издание никогда не было объективным по отношению к республике

ГРОЗНЫЙ, 17 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев назвал публикацию "Новой газеты" о "внесудебных казнях" попыткой дестабилизации ситуации в республике.

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"Мы осуждаем попытки "Новой газеты" бросить тень на тысячи правоохранителей Чеченской Республики, которым мы обязаны миром на Юге России. Мы самым решительным образом осуждаем эти действия и всеми правовыми средствами будем пресекать попытки дестабилизации в Чеченской Республике", - говорится в распространенном в среду заявлении омбудсмена.

По словам Нухажиева, "Новая газета" никогда не была объективна по отношению к Чеченской Республике. "Тон статьи - безапелляционный. Нет места праву, принципу презумпции невиновности", - заявил он.

Материал о казнях был опубликован изданием 15 марта. 

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