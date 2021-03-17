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Пандемия COVID-19
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Еврокомиссия представила проект цифрового сертификата о вакцинации от коронавируса

Евросертификат будет включать данные о тестах на COVID-19 и сроках перенесенного заболевания
© AP Photo/Petros Giannakouris

БРЮССЕЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) представила проект цифрового зеленого сертификата о вакцинации от коронавируса, который должен быть внедрен к середине июня.

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"Сегодня Еврокомиссия приняла законодательное предложение, устанавливающее общую основу для цифрового зеленого сертификата, охватывающего вакцинацию, тестирование и восстановление. Это общеевропейский подход к выдаче, проверке и принятию сертификатов для облегчения свободного передвижения внутри ЕС, основанный на строгом уважении недискриминации и основных прав граждан ЕС", - говорится в ее заявлении, распространенном в среду в Брюсселе.

ЕК подчеркивает, что сертификаты должны быть внедрены к середине июня. 

Евросертификат будет включать данные о тестах на COVID-19 и сроках перенесенного заболевания. 

ЕК рассматривает возможность признания сертификатов о вакцинации, выданных странами, не входящими в состав Евросоюза. "Это [техническая работа по внедрению сертификатов] также позволит расширить возможность распространения на совместимые сертификаты, выданные в третьих странах", - отмечается в нем.

Страны - члены Евросоюза получат право признать в национальном качестве иностранные сертификаты о прививках вакцинами от коронавируса, не разрешенными на территории сообщества. "Страны - члены получат право распространить действие этого документа на путешественников, которые привиты иными вакцинами, помимо разрешенных в ЕС", - говорится в документе. 

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