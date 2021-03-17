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В России в 2020 году признана нежелательной деятельность 12 НПО

Возрастает значение работы прокуроров по защите интересов государства от иностранного вмешательства, отметил генпрокурор РФ Игорь Краснов

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Генпрокуратура России в 2020 году признала нежелательной деятельность двенадцати неправительственных организаций, сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов в среду на расширенном заседании коллегии надзорного ведомства.

"Возрастает значение работы прокуроров по защите интересов государства от иностранного вмешательства. За прошедший год признана нежелательной в России деятельность 12 иностранных и международных неправительственных организаций, а это 40% от всех таких решений за шесть лет действия закона", - сказал Краснов.

Всего в реестре нежелательных в России НПО сейчас находится 31 организация. В 2015 году в реестр было внесено четыре первых организации, в 2016 году - три и в последующие три года он пополнялся четырьмя организациями ежегодно.

Теги
РоссияКраснов, Игорь Викторович
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