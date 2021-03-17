Путин указал, что прокуратура должна оперативнее реагировать на проявления национализма

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Прокуроры всех уровней должны оперативнее реагировать на проявления национализма и попытки дестабилизации ситуации в стране, заявил в среду президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

"Общество ждет от вас большей активности в противодействии экстремизму, - сказал он. - Прокуроры всех уровней должны реагировать оперативно на проявление национализма, на попытки дестабилизации ситуации в стране".

Президент напомнил, что борьба с преступностью остается одной из ключевых задач органов прокуратуры. Обратившись к прокурорам, глава государства отметил, что они отвечают за координацию всей правоохранительной деятельности в стране и должны делать все, чтобы снизить уровень криминальной угрозы, увеличить раскрываемость преступлений. В том числе, по словам Путина, стоит требовать более качественной работы от органов дознания и предварительного следствия. Также, отметил президент, надо изучать правомерность отказов в регистрации сообщений о преступлениях, выявлять фальсификации учетных документов в рамках полномочий по ведению правовой статистики, давать принципиальную оценку волоките в ходе расследования уголовных дел и проведении доследственных проверок.

По словам Путина, на состоявшихся ранее коллегиях ФСБ и МВД он уже отмечал, что очередные парламентские выборы состоятся в 2021 году. Глава государства призвал обеспечить соблюдение законности во время подготовки и проведения выборов.