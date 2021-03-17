ЕК: вакцинация от коронавируса не станет обязательным условием поездок в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Вакцинация от COVID-19 не станет обязательным предварительным условием трансграничных поездок в ЕС. Об этом заявила в среду Еврокомиссия, представляя проект будущего цифрового зеленого сертификата ЕС о вакцинации.

"Вакцинация не будет обязательным условием для путешествия. Все граждане ЕС имеют фундаментальное право на свободное передвижение в ЕС, и это применимо независимо от того, привиты они или нет. Тот же принцип применяется к правам граждан, не являющихся гражданами ЕС, пребывающих или проживающих в государствах - членах ЕС и имеющих право выезжать в другие государства-члены. Цифровой зеленый сертификат облегчит осуществление этого права, в том числе с помощью сертификатов тестирования и восстановления", - отмечается в ее заявлении.

Еврокомиссия рассматривает возможность признания сертификатов о вакцинации, выданных странами, не входящими в состав Евросоюза. "Это [техническая работа по внедрению сертификатов] также позволит расширить возможность распространения на совместимые сертификаты, выданные в третьих странах", - поясняется в заявлении ЕК.

Кроме того, страны - члены Евросоюза получат право признать в национальном качестве иностранные сертификаты о прививках вакцинами от коронавируса, не разрешенными на территории сообщества. "Страны-члены получат право распространить действие этого документа на путешественников, которые привиты иными вакцинами, помимо разрешенных в ЕС", - говорится в документе.