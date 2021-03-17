Фонд "Ночлежка" собрал почти 820 кг блинов для бездомных в Москве и Петербурге

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Благотворительный фонд "Ночлежка" в Москве провел акцию к Масленице, в ходе которой удалось собрать для бездомных людей 116,5 кг блинов, испеченных неравнодушными жителями столицы. А в Санкт-Петербурге горожане принесли 700 кг блинов, об этом рассказали ТАСС в среду в "Ночлежке".

"Всю прошлую неделю в "Ночлежку" в Москве и Петербурге приносили блины, которые мы раздавали во всех наших проектах. Благодаря неравнодушным людям мы побили все рекорды по сборам: 700 кг блинов в Петербурге и 116,5 кг в Москве. Эти горы вкусностей мы раздавали людям в "Ночных автобусах" обеих столиц, в приюте на Боровой, в реабилитационном приюте для бездомных людей с зависимостью "Дом на полдороги", в пунктах обогрева и "Ночном приюте", - рассказал собеседник агентства.

Благотворительный фонд "Ночлежка" создал проект "Ночной автобус" - волонтеры и сотрудники раздают полноценные горячие ужины, которые поставляют рестораны-партнеры. Всего за три зимних месяца они раздали более 7 тыс. порций еды. Ежедневно к "Ночному автобусу" приходит от 100 до 150 человек.