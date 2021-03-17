Эксперт: ВОЗ внимательно следит за побочными эффектами прививок от коронавируса в мире

ЖЕНЕВА, 17 марта. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внимательно следит за побочными эффектами, которыми может сопровождаться применение вакцин от коронавируса. Об этом заявила в среду на брифинге в Женеве руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен, комментируя ситуацию вокруг приостановки применения вакцины компании AstraZeneca в ряде стран.

"Мы продолжаем следить за результатами использования всех вакцин на протяжении недель, месяцев и лет, но особенно за новыми вакцинами", - сказала она, подчеркнув, что "поступает много информации по поводу миллионов доз вакцин, которые применяются в мире". О'Брайен подчеркнула, что ситуация о возможных негативных последствиях применения вакцины AstraZeneca "очень тщательно рассматривается как Европейским агентством лекарственных средств (EMA), так и ВОЗ". Совещание на эту тему сейчас проводит комитет ВОЗ по безопасности вакцин, а EMA, как ожидается, выскажется на эту тему в четверг, сказала она, добавив, что "будет дана оценка соотношения пользы и риска в том, что касается этой вакцины".

По словам О'Брайен, по мере поступления новой информации происходит "адаптация рекомендаций" по применению препаратов. "Когда применяются миллионы доз, не является необычным появление редких событий", - пояснила глава департамента. Вместе с тем она напомнила о том, что ранее ВОЗ и EMA заявили, что "на настоящий момент оценка пользы и риска позволяет продолжать вакцинацию" препаратом AstraZeneca, поэтому прежние рекомендации, касающиеся использования этой вакцины, остаются в силе.

Процесс вакцинации препаратом AstraZeneca ранее приостановили Германия, Франция, Италия, Испания, Словения, Португалия, Кипр, Швеция, Латвия, Литва и Люксембург. Причиной стали сообщения об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся. ЕМА 18 марта, как ожидается, должно дать заключение по поводу случаев смерти пациентов после прививок этой вакциной.