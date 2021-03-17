В ЕС рассказали, когда сертификаты вакцинации прекратят свое действие

БРЮССЕЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Сертификаты вакцинации Евросоюза, проект которых представила в среду Еврокомиссия, прекратят свое действие, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявит о завершении пандемии коронавируса. Об этом сообщил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс.

"Это временные сертификаты, которые будут действовать только в период пандемии коронавируса. Мы их отменим, когда пандемия закончится, когда ВОЗ объявит о завершении пандемии", - сказал он.