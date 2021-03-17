{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В ЕС рассказали, когда сертификаты вакцинации прекратят свое действие

Это произойдет, когда ВОЗ объявит о завершении пандемии, отметил еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс

БРЮССЕЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Сертификаты вакцинации Евросоюза, проект которых представила в среду Еврокомиссия, прекратят свое действие, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявит о завершении пандемии коронавируса. Об этом сообщил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс.

"Это временные сертификаты, которые будут действовать только в период пандемии коронавируса. Мы их отменим, когда пандемия закончится, когда ВОЗ объявит о завершении пандемии", - сказал он.

Теги
Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
ЕС будет ограничивать экспорт препаратов лишь в страны с более высокими темпами вакцинации
Евросоюз продолжит использовать механизм контроля за экспортом вакцин, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Читать полностью