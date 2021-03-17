CNN: штаммы коронавируса, выявленные в Калифорнии, вызывают тревогу у специалистов

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Два штамма коронавируса, впервые выявленные в штате Калифорния, вызывают тревогу у экспертов, так они, похоже, на 20% более заразны, чем известные штаммы, вызывающие COVID-19, и более устойчивы к воздействию применяемых в настоящее время для защиты от коронавируса препаратов. Об этом со ссылкой на информацию Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США сообщила в среду телекомпания CNN .

Обеспокоенность экспертов вызвана результатами начальных исследований калифорнийских штаммов, в ходе которых были установлены их большие "мобильность" и, возможно, сопротивляемость некоторым методам лечения от COVID-19, но пока специалисты ЦКПЗ не заявляют, что имеющиеся в наличии вакцины неэффективны против этих вариантов.

В ходе исследований, отмечает телекомпания, было, в частности, зафиксировано, что антитела вакцинированных от коронавируса людей менее эффективны в противодействии этим штаммам, но, возможно, и этой сопротивляемости достаточно для защиты от COVID-19, особенно от наиболее острых его форм, указывают эксперты. Исходя из этих соображений, специалисты ЦКПЗ характеризуют как "относительную" вызываемую у них "калифорнийскими" штаммами тревогу. До сих пор, отмечает CNN, маркировку "высокой" угрозы по своим последствиям медицинские службы США не присвоили ни одному штамму коронавируса.

Какое-то время назад, сообщает телекомпания, Министерство здравоохранения и социальных служб США приостановило поставки препаратов для лечения COVID-19 с использованием антител в штаты Калифорния, Невада и Аризона, где получили распространение указанные штаммы. Эти средства, как посчитали в министерстве, возможно, недостаточно эффективны в противодействии новым вариантам коронавируса.