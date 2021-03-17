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Пандемия COVID-19

Эксперт считает, что аллергия в анамнезе не влияет на течение COVID-19 у детей

В исследовании приняли участие свыше 180 пациентов в возрасте от трех дней до 15 лет, рассказала доктор медицинских наук, заведующая клиническим отделом инфекционной патологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Жанна Понежева

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Наличие аллергии в анамнезе у детей не является фактором риска развития или усиления тяжести течения коронавирусной инфекции. Об этом в среду сообщила доктор медицинских наук, заведующая клиническим отделом инфекционной патологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Жанна Понежева.

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"Была проведена оценка особенности течения COVID-19 у детей в зависимости от степени тяжести <...> и наличия сопутствующего аллергического заболевания. [В исследовании приняли участие] свыше 180 пациентов в возрасте от трех дней до 15 лет, где более 20% составили дети с аллергией в анамнезе с полной лабораторной диагностикой. <...> Было выявлено, что аллергия не была фактором риска развития или усиления тяжести инфекции COVID-19 и практически не влияла на течение COVID-19 у детей", - сказала она на онлайн-семинаре "Аллергология: новые горизонты".

В конце января заместитель директора по научной работе ЦНИИ Роспотребнадзора Александр Горелов сообщал, что дети составляют около 8-10% в общей статистике случаев заражения коронавирусом в России, максимальное число заболевших приходится на подростков 13-15 лет.

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РоссияПандемия COVID-19
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